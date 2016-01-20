Наступне засідання контактної групи відбудеться 27 січня

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 27 січня.

Про це повідомила прес-секретар представника України в Контактній групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться в Мінську 27 січня", - повідомила прес-секретар Кучми.

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Як повідомляв УНІАН, за результатами сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську прес-секретар представника України констатувала, що представники бойовиків зірвали запланований обмін заручниками, який мав включати 50 осіб з обох сторін.

Домовленість про обмін заручниками була досягнута учасниками Контактної групи 13 січня.