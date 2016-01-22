Про зв'язок відставки Шокіна і мільярдного кредиту від США повідомили особисто Порошенка – ЗМІ

Президент України Петро Порошенко знає про позицію США щодо Віктора Шокіна на посаді генпрокурора. Про це з посиланням на власне джерело пише ZN.ua.

Читайте такожВ ГПУ вдячні за оцінку Шокіна в $1 мільярд, але кадрових змін не планують

"Прив'язку відставки Шокіна до завершення процедури надання кредитних гарантій було озвучено американською стороною не делегації у складі Ситника, Холодницкого і Саквералідзе, а в зв'язку з їх перебуванням із робочою поїздкою в США. Приїзд трьох чиновників, які мають боротися з корупцією, став приводом для чергового меседжу щодо підвищення ефективності цієї боротьби", - зазначає видання.

І враховуючи, що главу ГПУ затверджує Рада за поданням президента, "про позицію американської сторони щодо Шокіна і гарантій президент Петро Порошенко був особисто проінформований", - розповіло джерело.

Нагадаємо, 21 січня в ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що Державний департамент США розглядає можливу відставку генерального прокурора Віктора Шокіна як одне з важливих свідчень результативної боротьби з корупцією в Україні. Зокрема, зовнішньополітичне відомство США дало владі України чітко зрозуміти, що прив'язує надання кредитних гарантій у розмірі 1 мільярда доларів до відставки Шокіна.

Але вже 22 січня в Генпрокуратурі спростували цю інформацію, назвавши її "нісенітницею" і заявивши, що не готуються до кадрових перестановок.