Кому з політиків українці довіряють найбільше (опитування)

Серед українських політиків найвищий рейтинг довіри має прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО - їй довіряють 36,1% громадян.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного “Українським демократичним колом”, на замовлення Інституту політики 6-15 червня 2008 року.

Водночас не довіряють Ю.ТИМОШЕНКО 51% опитаних, а баланс довіри-недовіри становить 14,9%.

Згідно з даними опитування, лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ довіряють 32,6% громадян, не довіряють - 50,4%, баланс довіри-недовіри становить 17,8%.

Лідеру блока свого імені Володимиру ЛИТВИНУ висловили довіру 29,1% респондентів, не довіряють - 41,9%, а баланс довіри-недовіри дорівнює 12,8%.

Голові Верховної Ради України Арсенію ЯЦЕНЮКУ довіряють 28,7% громадян, не довіряють - 36,1%, а баланс довіри-недовіри становить 7,4%.

Міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ довіряють 23,2% українців, проте не довіряють - 54,8%, баланс довіри-недовіри – 31,6%.

Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ довіряють 21,8% опитаних, не довіряють - 58,5%, а баланс довіри-недовіри становить 36,7%.

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО користується довірою 20,8% громадян, водночас йому не довіряють 61,6%, а баланс довіри-недовіри становить 40,8%.

Першому віце-прем’єр-міністру України Олександру ТУРЧИНОВУ довіряють 17,7% респондентів, не довіряють - 49%, баланс довіри-недовіри дорівнює 31,3%.

Народному депутату України Миколі ТОМЕНКУ висловили довіру 16,2% опитаних, не довіряють - 43%, баланс довіри-недовіри становить 26,8%.

Лідеру Соціалістичної партії України Олександру МОРОЗУ висловили довіру 15,4% громадян, однак не довіряють йому 63,2%, баланс довіри-недовіри дорівнює 47,8%.

Лідеру фракції “Наша Україна - Народна самооборона” В’ячеславу КИРИЛЕНКУ довіряють 14,6% опитаних, не довіряють - 43%, баланс довіри-недовіри – 28,4%.

Меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ довіряють 13% респондентів, не довіряють - 53,2%, баланс довіри-недовіри дорівнює 40,2%.

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА користується довірою 4,7% українців, не довіряють йому 51,5% опитаних, баланс довіри-недовіри становить 46,8%.

Загалом було опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3%.