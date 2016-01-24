Порошенко анонсував звільнення 28 суддів
За винесення ними незаконних рішень проти активістів Майдану.
Президент України Петро Порошенко анонсував звільнення 28 суддів за винесення ними незаконних рішень проти активістів Майдану.
Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.
Порошенко нагадав, що нещодавно підписав указ про звільнення 4-х суддів, включаючи Родіона Кірєєва, який на посаді судді Печерського райсуду Києва виніс незаконне рішення у «газовій» справі проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.
«Ми готуємо зараз указ про звільнення ще 28 суддів, які вчинили злочини - я можу називати речі своїми іменами - під час прийняття судових рішень в період Майдану, і за це має бути відповідальність, і судова реформа є одним із перших пріоритетів», - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 19 січня президент звільнив з посад чотирьох суддів: Кірєєва; суддю Червонозаводського райсуду Харкова Олену Васильєву, за рішеннями якої було притягнуто до адмінвідповідальності учасників акцій протесту 19 лютого 2014 року у Харкові; суддю Оболонського райсуду Києва Віталія Літвінова за необґрунтоване рішення щодо активіста Євромайдану у січні 2014 року; а також суддю Ленінського райсуду Луганська Олексія Золотарьова, який у лютому 2013 року прийняв чотири неправові рішення щодо права власності на трубопроводи.