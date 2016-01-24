Президент України Петро Порошенко анонсував звільнення 28 суддів за винесення ними незаконних рішень проти активістів Майдану.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

Порошенко нагадав, що нещодавно підписав указ про звільнення 4-х суддів, включаючи Родіона Кірєєва, який на посаді судді Печерського райсуду Києва виніс незаконне рішення у «газовій» справі проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

«Ми готуємо зараз указ про звільнення ще 28 суддів, які вчинили злочини - я можу називати речі своїми іменами - під час прийняття судових рішень в період Майдану, і за це має бути відповідальність, і судова реформа є одним із перших пріоритетів», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня президент звільнив з посад чотирьох суддів: Кірєєва; суддю Червонозаводського райсуду Харкова Олену Васильєву, за рішеннями якої було притягнуто до адмінвідповідальності учасників акцій протесту 19 лютого 2014 року у Харкові; суддю Оболонського райсуду Києва Віталія Літвінова за необґрунтоване рішення щодо активіста Євромайдану у січні 2014 року; а також суддю Ленінського райсуду Луганська Олексія Золотарьова, який у лютому 2013 року прийняв чотири неправові рішення щодо права власності на трубопроводи.