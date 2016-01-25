Порошенко розповів, що є потужною мотивацією для РФ виконувати Мінські угоди

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«В умовах, коли падіння цін на нафту, різке зростання дефіциту держбюджету (Росії - УНІАН), проблеми з платіжним балансом, проблеми з соціальними стандартами, з курсом, з інвестиціями в РФ», - заявив він.

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«Сьогодні це потужна мотивація для того, щоб припинити безвідповідальну політику та вийти на виконання Мінських домовленостей», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко заявляє, що Росія платить велику ціну за безвідповідальну політику окупації та агресії в Україні. Глава держави наголосив, що міжнародні санкції проти Росії є складовою Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.