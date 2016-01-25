Яценюк закликав коаліцію невідкладно розпочати публічне обговорення кандидатів на урядові посади

Про це він заявив у своєму зверненні, що транслювалося на телеканалах.

Яценюк підкреслив, що тривалий час коаліція не визначається з низкою міністрів як на звільнення, так і на призначення.

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Голова уряду вкотре звернувся до парламентської коаліції «невідкладно розпочати прозоре і публічне обговорення можливих кандидатів та, не марнуючи часу, призначити на урядові посади компетентних фахівців, які будуть користуватися довірою і підтримкою коаліції».

Яценюк також підкреслив, що 2016 рік постає з широким порядком денним: «Треба відверто визнати – рік буде непростим. Світову економіку лихоманить. Відбувається стрімке падіння світових цін на основну продукцію, що експортується Україною, - сільськогосподарську, метал, руду. Світ ослаблюють воєнні конфлікти, тероризм та мільйони мігрантів і переселенців, політична невизначеність через вибори у провідних західних державах».

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«Український політикум повинен зустріти загрози 2016 року з усією серйозністю, зрілістю та відповідальністю», - сказав він.

«Ми зобов’язані забезпечити стійкість управління країною та діяльності законодавчої і виконавчої влади», - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за проведення референдуму стосовно змін до Конституції. Голова уряду підкреслив, що референдум щодо Конституції і є «прямим народовладдям у вільній та демократичній країні, за яку ми боролися два роки тому на Майдані і зараз захищаємо зі зброєю в руках».