Прем'єр виступає за референдум щодо змін до Конституції

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за проведення референдуму стосовно змін до Конституції.

Про це він заявив у своєму зверненні, що транслювалося на телеканалах.

"Настав час, щоб український народ сказав своє слово, якою повинна бути нова українська Конституція у новій європейській Україні. Ніхто, крім народу України, не має права визначати, яким буде Основний Закон", - наголосив він.

Глава уряду підкреслив, що референдум щодо Конституції і є «прямим народовладдям у вільній та демократичній країні, за яку ми боролися два роки тому на Майдані і зараз захищаємо зі зброєю в руках».

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«Нова Конституція – це новий суспільний договір між громадянами і владою, яку вони обрали. Договір про розподіл прав і відповідальності всередині самої влади – між президентом, урядом та парламентом. Договір про взаємини між центром і регіонами. Договір про створення нового чесного і справедливого суду, а не перепризначення чинного. Договір про чітку геополітичну мету України – стати членом Європейського Союзу та НАТО».

«Переконаний, що глава держави сповідує такі ж принципи», - підкреслив Яценюк.