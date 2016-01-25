Депутати-мільйонери отримали компенсацію за оренду житла в Києві

Так, 177 народних депутатів України отримали компенсацію від держави за проживання в столиці. Відповідний список з'явився на сайті Верховної Ради.

Журналіст Денис Казанський пише, що серед депутатів, які отримали компенсацію, й закарпатський олігарх Михайло Ланьо, і партнер Бориса Колеснікова мільйонер Денис Омельянович, і власник ФК "Зоря" мільйонер Геллер, і брати Добкіни та Олександр Вілкул, який нещодавно витратив мільйони на передвиборчу кампанію в Дніпрі.

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"Але поза конкуренцією - син аграрного олігарха Вадатурського, статки якого оцінюються під мільярд доларів. Уявляю, як він поспішає до каси, щоб отримати 10 тисяч гривень компенсації за квартиру", - написав журналіст.

Дивлюся на список депутатів, які отримали компенсацію за оренду житла в грудні 2015, і душа радіє. Тут і закарпатський про... Опубліковано Денисом Казанським24 січня 2016 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що в 2016 році зарплати нардепів зростуть майже в два рази. Зазначалося, що найбільше зростання заробітної плати в 2016 році передбачено держбюджетом для депутатів ВРУ - зі 113 млн грн у 2015-му до 218 млн грн в 2016-му.