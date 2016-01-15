У 2016 році зарплати нардепів зростуть майже вдвічі (інфографіка)

Нардепи Верховної Ради будуть заробляти на 93% більше, ніж минулого року, передає "ГромЕкс".

Зазначається, що найбільше зростання заробітної плати в 2016 році передбачено держбюджетом для депутатів ВРУ - зі 113 млн грн у 2015-му до 218 млн грн в 2016-му.

При цьому для спеціалістів та адміністративного персоналу Ради передбачено збільшення зарплат лише на 22% - зі 180 млн грн у 2015 році до 220 млн грн в 2016-му.

Чиновники Національної гвардії України заявляють, що витрати на оплату праці військовослужбовців збільшено в 2016 році на 58%. При цьому вищому керівництву Нацгвардії заробітну плату збільшили на 72% - з 70 млн грн у 2015 році до 121 млн грн в 2016-му.

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Керівництво Державної пенітенціарної служби також може розраховувати на підвищення заробітної плати в 2016 році на 66% - зі 120 млн грн у 2015-му до 200 млн грн в 2016-му.

Стало відомо, що лікарям державних закладів охорони здоров'я заробітну плату підвищать лише на 17,7%. При цьому високі чини Міністерства охорони здоров'я отримуватимуть на 22,4% більше, ніж у 2015-му.