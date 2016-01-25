Гройсман починає щотижневі відеозвернення у Facebook

10:23, 25 січня 2016
Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман починає щотижневі відеозвернення на своїй сторінці у Facebook.

гройсман / rada.gov.ua

Про це він повідомив у першому такому зверненні.

"Кожен понеділок я буду виходити в живу трансляцію, щоб обговорювати порядок денний країни, парламенту, ті дії, які ми повинні виконати", - сказав Гройсман.

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За його словами, пріоритетом 2016 року має стати розвиток національної економіки, оскільки від нього залежить розвиток соціальної і децентралізація, без якої не вдасться навести порядок".

Опубліковано Volodymyr Groysman 24 січня 2016 р.
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