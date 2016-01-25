Гройсман починає щотижневі відеозвернення у Facebook

Про це він повідомив у першому такому зверненні.

"Кожен понеділок я буду виходити в живу трансляцію, щоб обговорювати порядок денний країни, парламенту, ті дії, які ми повинні виконати", - сказав Гройсман.

Читайте такожГройсман: зміни до Конституції в частині децентралізації намагаються загнати в обійми фейків про Донбас

За його словами, пріоритетом 2016 року має стати розвиток національної економіки, оскільки від нього залежить розвиток соціальної і децентралізація, без якої не вдасться навести порядок".