У ВР розглянуть питання про відповідальність уряду

Сьогодні, 20 червня, у парламенті було зареєстровано проект постанови Верховної Ради України, який передбачає розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів України, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Зареєстрований він більш ніж 150 депутатами – членами парламентської фракції Партії регіонів.