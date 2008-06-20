У ВР розглянуть питання про відповідальність уряду
17:01, 20 червня 2008Політика
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Регіонали зібрали 150 підписів
Сьогодні, 20 червня, у парламенті було зареєстровано проект постанови Верховної Ради України, який передбачає розгляд питання про відповідальність Кабінету міністрів України, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.
Зареєстрований він більш ніж 150 депутатами – членами парламентської фракції Партії регіонів.
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