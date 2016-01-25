У ПАРЄ 27 січня пройдуть дебати щодо державного тероризму РФ на найвищому рівні

Про це заявив заступник голови постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ, заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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За його словами, позиція України та союзників під час зимової сесії ПАРЄ у питанні нейтралізації агресора буде дуже активною. «Російська делегація побоялась розгляду питання про санкції щодо РФ і тому досі не подала заявку на участь, що також автоматично означає їх неучасть у всіх наступних сесіях ПАРЄ, які відбуватимуться протягом 2016 року», – сказав він.

Коментуючи факт відмови російської делегації подавати заявку на участь в черговій сесії ПАРЄ, Сергій Соболєв зазначив, що це є великою перемогою України та її союзників у Європі та у світі.

«Це є свідченням того, що політична ізоляція Росії набрала ще більших обертів», – вважає парламентарій.

Водночас Соболєв повідомив, що під час поточної зимової сесії Парламентська асамблея Ради Європи розгляне низку питань, пов’язаних з державним тероризмом Російської Федерації.

Зокрема, за його словами, у середу, 27 січня, відбудуться дебати, на яких розглядатиметься питання державного тероризму РФ на найвищому рівні.

«Це буде продовженням відповіді російському агресору для посилення політичної і економічної ізоляції», - сказав він.

«Сподіваюсь, що ця сесія пройде в активній позиції України та наших союзників щодо нейтралізації агресора та щодо звільнення територій України, які були окуповані російським агресором», – наголосив Соболєв.