У ПАРЄ 27 січня пройдуть дебати щодо державного тероризму РФ на найвищому рівні
На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 27 січня відбудуться дебати щодо державного тероризму Росії на найвищому рівні.
Про це заявив заступник голови постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ, заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, повідомили УНІАН у прес-службі партії.
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За його словами, позиція України та союзників під час зимової сесії ПАРЄ у питанні нейтралізації агресора буде дуже активною. «Російська делегація побоялась розгляду питання про санкції щодо РФ і тому досі не подала заявку на участь, що також автоматично означає їх неучасть у всіх наступних сесіях ПАРЄ, які відбуватимуться протягом 2016 року», – сказав він.
Коментуючи факт відмови російської делегації подавати заявку на участь в черговій сесії ПАРЄ, Сергій Соболєв зазначив, що це є великою перемогою України та її союзників у Європі та у світі.
«Це є свідченням того, що політична ізоляція Росії набрала ще більших обертів», – вважає парламентарій.
Водночас Соболєв повідомив, що під час поточної зимової сесії Парламентська асамблея Ради Європи розгляне низку питань, пов’язаних з державним тероризмом Російської Федерації.
Зокрема, за його словами, у середу, 27 січня, відбудуться дебати, на яких розглядатиметься питання державного тероризму РФ на найвищому рівні.
«Це буде продовженням відповіді російському агресору для посилення політичної і економічної ізоляції», - сказав він.
«Сподіваюсь, що ця сесія пройде в активній позиції України та наших союзників щодо нейтралізації агресора та щодо звільнення територій України, які були окуповані російським агресором», – наголосив Соболєв.