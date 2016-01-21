У ПАРЄ вважають, що корупція підриває ідею верховенства права в державі

Як передає кореспондент УНІАН, про це доповідач Комітету з політичних питань та демократії Парламентської асамблеї Ради Європи Мікелє Ніколетті сказав на брифінгу у Києві.

"Найнебезпечніша форма корупції - це та, яка пов'язана з політичним життям", - наголосив Ніколетті.

Доповідач ПАРЄ пояснив, що це стосується політичного життя у цілому, не тільки політиків, а й суддів та усіх осіб, які працюють в державних органах.

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"У цій сфері корупція підриває ідею, що держава заснована на засадах верховенства права", - наголосив Ніколетті.

Доповідач ПАРЄ сказав, що не має конкретних факторів, щоб оцінити рівень корупції в Україні на сьогодні у порівнянні з минулим. При цьому він заявив, що може бути відчуття, що корупції в країні більше, ніж було раніше, тому що в питанні боротьби з цим явищем щось відбувається.

Разом з тим він вважає, що Україна докладає серйозних зусиль у боротьбі з корупцією, але головним є процес впровадження змін, які обговорюються і приймаються на законодавчому рівні.

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Він вважає, що в Україні, щоб успішніше боротися з корупцією, необхідно мати більше прозорості.

Також, на переконання Ніколетті, важливе значення має міжнародна співпраця України у боротьбі з корупцією.