Львівська облрада не сприйматиме Януковича-прем`єра і його уряд

Львівська обласна рада заявляє про своє неприйняття Кабінету Міністрів під керівництвом лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Львівської облдержадміністрації Іванка ПОПОВИЧ, про це йдеться у зверненні облради до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Верховної Ради України, лідерів політичних сил та громадськості, прийнятому вчора на позачерговій сесії.

За звернення проголосували всі 65 присутніх депутатів (всього в облраді 120 депутатів – УНІАН). Сесія розпочалась вчора близько 18.00 і закінчилась близько 20.30.

Як зазначено у зверненні, «Львівська обласна рада категорично не сприймає уряд, який очолює порушник порядку, головний фальсифікатор виборів (2004 року - УНІАН)».

Також у зверненні йдеться про те, що Львівщина та, зокрема, Львівська облрада завжди підтримували політичний курс В.ЮЩЕНКА, але після подання кандидатури лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єра, не тільки депутатський корпус, але і вся львівська громада почувається введеною в оману.

Автори звернення переконані, “що під гаслом примирення України приховано об’єднання комуно-олігархічних кланів різних мастей, а також відвертих антиукраїнських сил, які ніколи не приховували своїх позицій. Для досягнення своєї мети вони готові підписати будь-який погоджувальний документ, щоб завтра його зневажити, як було розтоптано цінності Майдану, як вже сьогодні топчуть українську ідею, національну історію, культуру, духовність”.

На думку депутатів облради, “завтра у політиці та економіці і далі будуть продовжуватися їх основні аргументи – автомат і кулак КАЛАШНИКОВА”.

Наголошуючи, що найвищим представницьким органом на Львівщині є облрада, автори звернення застерігають “новітніх коаліціонерів від спроб політичних чи економічних репресій в Галичині”. “Ми не допустимо повернення та реваншу одіозних осіб періоду кучмізму. Львівщина завжди була, є і буде найтвердішим форпостом української державницької ідеї і нікому не дозволить ревізію наших національних цінностей!”, – говориться у зверненні.

Львівська облрада закликає всі національно-демократичні сили, представлені у всіх регіонах та на всіх рівнях, негайно розпочати процес створення єдиної національно-демократичної сили.

Депутати Львівщини вимагають від лідерів політичних партій “Народний Союз наша Україна”, Народного Руху України, Конгресу українських націоналістів, Християнсько-демократичного союзу не входити в олігархічно-комуністичну більшість та утворити єдиний загальнонаціональний опозиційний блок порятунку держави.