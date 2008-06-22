Полянчич: не секрет, що партія без фінансів – це не партія
Єдиний Центр існуватиме на членські внески?
Голова Донецької обласної партійної організації "Єдиний Центр" Андрій АМБРОСЬОНОК готовий щомісячно вносити по 50 тис. грн. для підтримки партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку після того, як на партійних зборах його обрали головою.
"Віктор ТОПОЛОВ (народний депутат, член президії "Єдиного Центру" – УНІАН) може заплатити 50 тис. грн. членських внесків. Ми не будемо його перестрибувати, і я, як член партії, повірте, готовий не менше щомісяця вносити", - сказав А. АМБРОСЬОНОК, підкресливши: "Я вважаю, що це нормально для досить забезпеченої людини".
В той же час, А. АМБРОСЬОНОК зазначив, що повністю підтримує позицію у тому, що "партія повинна існувати не від однієї якоїсь конкретної людини, а на членські внески". "Моє завдання зробити так, щоб люди дійсно хотіли платити членські внески, і ми б тут сформували таку партію, яка житиме, - пояснив він. - Я зі свого боку готовий вносити достатньо серйозну суму тому, що розумію, що партії підтримка потрібна".
Присутній на прес-конференції народний депутат України, член політради "Єдиного Центру" Михайло ПОЛЯНЧИЧ узагальнив: "Не секрет, що партія без фінансів – це не партія, а так, аматорський варіант. Якщо по-серйозному думати, треба фінансувати". Він повідомив, що "в партії є і буде досить багато впливових людей, які все зроблять для того, аби партія фінансувалася посильно".
Крім того, М. ПОЛЯНЧИЧ підкреслив, що Донецькій області "надаватиметься дуже серйозна і фінансова, і інтелектуальна підтримка". "Ми хочемо, щоб тут була ця партія однією з найвпливовіших, і так буде, я вам гарантую", - підсумував депутат, зазначивши, що "для Донецька інвестор буде серйозний, зарубіжних не буде".