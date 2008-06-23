Ющенку вручать ключ від Лісабона

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО відбув з офіційним візитом до Республіки Португалія.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході дводенного візиту відбудуться переговори Президента України В.ЮЩЕНКА з Президентом Португальської Республіки Анібалом Каваку СІЛВОЮ, прем`єр-міністром країни Жозе СОКРАТЕШЕМ, головою Асамблеї Республіки (парламенту Португалії) Жайме ГАМОЮ та представниками політичних партій, представлених у парламенті. Планується виступ В.ЮЩЕНКА в Муніципальній палаті Лісабона, після чого йому буде вручено ключ від міста.

В.ЮЩЕНКО планує взяти участь у церемонії відкриття вулиці України на честь українських громадян, які зробили свій внесок у розбудову португальської столиці.

Планується участь глави Української держави в економічному семінарі в Асоціації промисловців Португалії.

В.ЮЩЕНКО також відвідає місто Фатіма, де огляне Базиліку Святої Вервиці, Капелли де Пересоіш (місце явлення Святої Марії) та Церкви Святої Трійці.

Крім того, в рамках візиту планується підписання Дорожньої карти українсько-португальських відносин на період 2008-2009 років, угоди між Україною та Португальською Республікою про військове співробітництво. Також заплановане підписання Меморандуму про зміцнення співробітництва між генпрокуратурами України та Португалії у сфері боротьби з транснаціональною злочинністю та відмиванням доходів від злочинної діяльності, Угоди між Україною та Португалією про повітряне сполучення, Угоди між країнами у галузі боротьби зі злочинністю.

До складу офіційної делегації входять міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, голова Ради міністрів АР Крим Віктор ПЛАКІДА, заступник міністра економіки Наталія БОЙЦУН, заступник міністра транспорту та зв’язку України Олександр ДАВИДОВ, голови Вінницької, Чернівецької, Івано-Франківської ОДА та інші.

Як повідомляв УНІАН, головна тема візиту – посилення економічної співпраці з Португалією та Європейським Союзом в цілому й відпрацювання різних механізмів такої співпраці.

Окремо йтиметься про заручення подальшою підтримкою з боку Португалії євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень України, створення сприятливого підґрунтя для офіційного визнання Республікою Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, активізацію діяльності для посилення соціального захисту українців в Португалії.

Також однією з тем візиту буде посилення соціального захисту українських громадян у Португалії.