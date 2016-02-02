У НФ спростували заяву Луценка щодо відмови від ідеї проведення конституційного референдуму

"Ми повинні підготувати цілісний текст нової Конституції, щоб це був новий суспільний договір між українськими громадянами і владою. Її важливо затвердити на всеукраїнському референдумі. Після Майдану ми обов’язково повинні запитати у людей, яким вони бачать подальший конституційний лад України", - зазначає Максим Бурбак.

Відповідаючи на запитання про заяву Юрія Луценка, Бурбак додав: "Очевидно, що деякі політики бояться народу. Йдеться про певних депутатів, які у 2004 році були серед розробників нинішнього Основного Закону, який нав’язали Медведчук, Симоненко, Мороз. Зараз ми змушені його постійно латати".

Як відомо, до Верховної Ради України четвертого скликання Юрій Луценко був обраний народним депутатом від Соціалістичної партії України Олександра Мороза. На момент ухвалення нинішньої Конституції 8 грудня 2004 року Луценко був членом фракції СПУ.