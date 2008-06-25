Кабмін скасував спецвимоги при компенсації кредитів в АПК

Кабінет Міністрів України відмінив спеціальні вимоги, що висуваються до підприємств АПК, при компенсації кредитів. Відповідну постанову «Про внесення змін до Порядку використання в 2008 році коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств АПК шляхом механізму здешевлення кредитів» від 18 червня 2008 р. № 561 розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, компенсація надається на конкурсній основі підприємствам агропромислового комплексу, які залучили кредити в національній і іноземній валюті, виходячи з процентної ставки банків за користування кредитами згідно з укладеними угодами.

Раніше даний Порядок передбачав, що компенсацію за кредитами на конкурсній основі надавали підприємствам АПК за умови, що сума відсотків за користування кредитом не перевищує в національній валюті 18% річних для короткострокових і 17% - для середньо- і довгострокових кредитів, а в іноземній валюті - не більш 12% річних для короткострокових і 11% - для середньо- і довгострокових кредитів.

Крім того, змінами в порядок також введена компенсація сільськогосподарським підприємствам за кредитами, залученими винятково цього року для будівництва і реконструкції приміщень, придбання устаткування і техніки для утримування і обслуговування тварин (окрім птиці) і закупівлі племінної худоби. Компенсація надається в національній валюті в розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, але не вищої за розміри, передбачені кредитними договорами, згідно з якими надано кредит, а в іноземній валюті - у розмірі 6% річних.

Як повідомляв УНІАН, постановою Кабміну від 27 лютого 2008 р. №126 затверджено Порядок використання в 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу шляхом механізму здешевлення кредитів.

З метою поліпшення фінансового стану агропромислових підприємств в 2008 р. планується направити бюджетні кошти в обсягу 1060 млн. грн. на здешевлення кредитних ресурсів підприємств АПК і надання кредитів фермерським господарствам.

Державним бюджетом на 2007 рік на АПК було передбачено майже 7 млрд. грн., в т.ч. 667 млн. грн. за програмою компенсації процентної ставки за залученими аграріями кредитами.