Абромавичус: Ми або в двох кроках від прориву, або в двох кроках від провалу
Міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус, який оголосив про рішення піти із займаної посади, заявив, що для того, щоб МВФ виплатив Україні новий транш фінансової допомоги, необхідно виконувати всі поставлені умови.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".
"Я вже сказав кілька днів тому: ми або в двох кроках від прориву, або в двох кроках від провалу. Деякі такі призначення в уряді будуть дуже сильно впливати, куди ми рухаємося далі. Якщо технократи не потрібні, а потрібні управлінці...", - зазначив він.
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На думку Абромавичуса, зараз потрібні зовсім "інші підходи й моральні принципи".
"На жаль, у нас криза цінностей, і коли бачиш список людей, які нічого спільного не мають з нормальними моральними цінностями, тоді ти розумієш, що все-таки ми ближче до провалу", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра, 4 лютого. Міністр підкреслив, що ключовою причиною його відходу з поста міністра став конфлікт із заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігорем Кононенком.