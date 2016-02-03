Абромавичус: Ми або в двох кроках від прориву, або в двох кроках від провалу

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Я вже сказав кілька днів тому: ми або в двох кроках від прориву, або в двох кроках від провалу. Деякі такі призначення в уряді будуть дуже сильно впливати, куди ми рухаємося далі. Якщо технократи не потрібні, а потрібні управлінці...", - зазначив він.

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На думку Абромавичуса, зараз потрібні зовсім "інші підходи й моральні принципи".

"На жаль, у нас криза цінностей, і коли бачиш список людей, які нічого спільного не мають з нормальними моральними цінностями, тоді ти розумієш, що все-таки ми ближче до провалу", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання вже завтра, 4 лютого. Міністр підкреслив, що ключовою причиною його відходу з поста міністра став конфлікт із заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігорем Кононенком.