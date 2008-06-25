Завтра Тимошенко спуститься в шахту

11:01, 25 червня 2008
Політика
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Прем`єра чекають на нараді в Ровеньках

26 червня у Луганській області очікують приїзду прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Головна мета робочої поїздки – участь у Всеукраїнській нараді з проблем вугільної галузі. Нарада відбудеться у місті Ровеньки. Там же Ю.ТИМОШЕНКО спуститься в одну із шахт і поспілкується з шахтарями, повідомили у прес-службі ОДА.

 

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