Завтра Тимошенко спуститься в шахту

26 червня у Луганській області очікують приїзду прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Головна мета робочої поїздки – участь у Всеукраїнській нараді з проблем вугільної галузі. Нарада відбудеться у місті Ровеньки. Там же Ю.ТИМОШЕНКО спуститься в одну із шахт і поспілкується з шахтарями, повідомили у прес-службі ОДА.