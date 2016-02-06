Портнов розповів, як українські правоохоронці програли міжнародні процеси проти екс-чиновників
Колишній заступник глави АП Андрій Портнов підбив перші підсумки роботи реформаторів з ГПУ, що відповідають за міжнародний напрямок.
Про це український політик написав на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що ці підсумки для розшукуваних осіб досить непогані. По-перше, повідомляє Портнов, Інтерпол зняв з розшуку майже всіх політиків і чиновників, кого українські правоохоронці оголошували в розшук.
По-друге, суд Євросоюзу в Люксембурзі скасував всім колишнім чиновникам міжнародні санкції.
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Крім того, суди Іспанії та Італії відмовили Києву в екстрадиції осіб, яких раніше затримали за запитами української прокуратури.
"Таким чином, за два роки, маючи безпрецедентну міжнародну підтримку і всю повноту влади, українські правоохоронці програли абсолютно всі міжнародні юридичні процеси, поставивши під сумнів авторитет держави", - підсумував політик.
Думаю, що після цієї новини http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/5/7098032/ сьогодні можна підвести вже і перші ...Опубліковано Андрій Портнов5 лютого 2016 р.