Портнов розповів, як українські правоохоронці програли міжнародні процеси проти екс-чиновників

Про це український політик написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що ці підсумки для розшукуваних осіб досить непогані. По-перше, повідомляє Портнов, Інтерпол зняв з розшуку майже всіх політиків і чиновників, кого українські правоохоронці оголошували в розшук.

По-друге, суд Євросоюзу в Люксембурзі скасував всім колишнім чиновникам міжнародні санкції.

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Крім того, суди Іспанії та Італії відмовили Києву в екстрадиції осіб, яких раніше затримали за запитами української прокуратури.

"Таким чином, за два роки, маючи безпрецедентну міжнародну підтримку і всю повноту влади, українські правоохоронці програли абсолютно всі міжнародні юридичні процеси, поставивши під сумнів авторитет держави", - підсумував політик.