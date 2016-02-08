Голова ВСУ висловився категорично проти повної заміни суддів
Голова Верховного суду України (ВСУ) Ярослав Романюк категорично проти повної заміни суддівського корпусу, але підтримує необхідність проходження суддями переатестації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. "Відношення вкрай негативне до повної заміни суддівського корпусу... Припустимо, ми звільнимо всіх і наберемо нових. Чи довго вони будуть залишатись "білими і пухнастими” в такому середовищі, де 71% пропонує хабар? Ці заклики звільнити всіх - це відкритий популізм для підняття власних рейтингів, а не державницький підхід вибудувати таку судову систему, яка б відповідала інтересам суспільства", - сказав Ярослав Романюк.
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Тим не менш, за його словами, сьогодні в суспільстві сформована думка про необхідність тотальної зміни суддів. "Якщо суспільство вимагає, а ми є часткою суспільства, ми повинні пройти переатестацію, щоб суспільство переконалось, що професійний рівень суддів є достатньо високий. Якщо такий суспільний запит є, ми готові до цього", - заявив Романюк, нагадавши при цьому, що з 17 лютого розпочинається перевірка рівня підготовки суддів Вищою кваліфікаційною комісією суддів.
Водночас голова ВСУ висловив думку, що в кожному регіоні необхідно мати власну кваліфікаційну комісію суддів, оскільки це спростить і пришвидшить реагування на звернення про порушення в роботі суддів, оскільки Вища кваліфікаційна комісія, яка на сьогодні є єдиним кваліфікаційним органом, "не здатна працювати оперативно, і це розхолоджує суддів і вбиває довіру в суспільстві".