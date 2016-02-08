Голова ВСУ висловився категорично проти повної заміни суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві. "Відношення вкрай негативне до повної заміни суддівського корпусу... Припустимо, ми звільнимо всіх і наберемо нових. Чи довго вони будуть залишатись "білими і пухнастими” в такому середовищі, де 71% пропонує хабар? Ці заклики звільнити всіх - це відкритий популізм для підняття власних рейтингів, а не державницький підхід вибудувати таку судову систему, яка б відповідала інтересам суспільства", - сказав Ярослав Романюк.

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Тим не менш, за його словами, сьогодні в суспільстві сформована думка про необхідність тотальної зміни суддів. "Якщо суспільство вимагає, а ми є часткою суспільства, ми повинні пройти переатестацію, щоб суспільство переконалось, що професійний рівень суддів є достатньо високий. Якщо такий суспільний запит є, ми готові до цього", - заявив Романюк, нагадавши при цьому, що з 17 лютого розпочинається перевірка рівня підготовки суддів Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Водночас голова ВСУ висловив думку, що в кожному регіоні необхідно мати власну кваліфікаційну комісію суддів, оскільки це спростить і пришвидшить реагування на звернення про порушення в роботі суддів, оскільки Вища кваліфікаційна комісія, яка на сьогодні є єдиним кваліфікаційним органом, "не здатна працювати оперативно, і це розхолоджує суддів і вбиває довіру в суспільстві".