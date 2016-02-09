Персонал посольства України в Сирії 1 березня буде евакуйовано до Лівану
17:09, 09 лютого 2016Політика
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Персонал посольства України в Сирії у зв’язку з безпековою ситуацією в країні з 1 березня буде тимчасово евакуйовано до Лівану.
REUTERS
Про це повідомило посольство України в Сирії в соцмережі. "У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Сирії МЗС ухвалило рішення про тимчасове, з 1 березня 2016 року, переміщення персоналу посольства України в Сирії до Лівану",- йдеться в повідомленні.
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Співробітники посольства продовжать виконання своїх функцій, передбачених ст. 3 Віденської конвенції про дипломатичні зносини1961 року.
З цією метою на регулярній основі в залежності від розвитку безпекової ситуації перебуватимуть в Сирії",- йдеться в повідомленні.
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