Персонал посольства України в Сирії 1 березня буде евакуйовано до Лівану

Про це повідомило посольство України в Сирії в соцмережі. "У зв’язку із загостренням безпекової ситуації в Сирії МЗС ухвалило рішення про тимчасове, з 1 березня 2016 року, переміщення персоналу посольства України в Сирії до Лівану",- йдеться в повідомленні.

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Співробітники посольства продовжать виконання своїх функцій, передбачених ст. 3 Віденської конвенції про дипломатичні зносини1961 року.

З цією метою на регулярній основі в залежності від розвитку безпекової ситуації перебуватимуть в Сирії​",- йдеться в повідомленні.