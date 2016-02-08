ООН звинуватила режим Асада в масових вбивствах в'язнів і інших злочинах проти людяності

У доповіді говориться, що для десятків тисяч сирійських цивільних осіб, підозрюваних у тому, що вони симпатизують опозиції або ж недостатньо активно підтримують уряд, режим Башара Асада навмисно створює жахливі умови ув'язнення, знаючи, що це призведе до їх смерті, передає Бі-бі-сі.

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Автори доповіді, складеної на основі інтерв'ю з сотнями очевидців, кажуть, що деякі ув'язнені гинуть від тортур і побиття, інші через те, що вони не отримують їжі, води, будь-якої медичної допомоги.

У доповіді Ради ООН з прав людини також піддаються критиці сирійські повстанці, які звинувачуються в тому, що часто розстрілюють на місці сирійських військових, які потрапили в полон, або влаштовують показові страти.

У доповіді розглядається період з початку мирних демонстрацій в Сирії в березні 2011 року по сьогоднішній день.

Слідчі ООН вважають, що в Сирії постійно перебувають в ув'язненні десятки тисяч людей.

Свідчення очевидців "малюють жахливу за масштабом картину порушень прав людини", - йдеться в доповіді.

Згідно з оцінками ООН, з початку громадянської війни в Сирії загинули понад 250 тис. осіб. Близько 4,6 млн сирійців покинули країну, і ще 13,5 млн людей залишили свої будинки, але залишилися на території Сирії і потребують термінової гуманітарної допомоги.

Автори доповіді стверджують, що високопосадові представники влади в Сирії знають і схвалюють те, що відбувається з ув'язненими.

У заяві слідчого ООН з прав людини Серджіо Піньєро говориться: "Представники влади навмисно створили настільки погані умови утримання ув'язнених, що це загрожувало життю арештованих, а також були у курсі того, що це призводить до загибелі багатьох людей".

"Ці дії – частина державної політики – можна характеризувати як винищення населення і злочин проти людяності", - йдеться в заяві Серджіо Піньєро.

Основні місця ув'язнення, що знаходяться під контролем Головного управління розвідки Сирії, знаходяться в районі Кафр Суса на захід від центру Дамаска.

Колишні в'язні розповідають про нелюдські умови в тюрмах, що часто призводить до загибелі затриманих.

Вони повідомляють про те, що бачили, як офіцери розвідки віддавали накази своїм підлеглим про те, які саме методи тортур варто застосовувати.

Тіла загиблих інші ув'язнені проносили по коридорах тюрми. Тіла іноді спочатку складалися у вбиральнях.

Крім цього, рада ООН з прав людини звертає увагу на те, що бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" містять невідоме число людей у кількох місцях ув'язнення, де застосовуються тортури і вбивства.