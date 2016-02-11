Порошенко в Мюнхені може зустрітись з Керрі, Могеріні та Столтенбергом – джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у дипломатичних колах.

Як сказав співрозмовник агентства, крім того, запланований виступ Порошенка на «президентській панелі» конференції.

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Як повідомляв УНІАН, на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбудеться 12-14 лютого, очікується близько 600 учасників заходу. Серед найважливіших учасників конференції - король Йорданії Абдулла II, президент Польщі Анджей Дуда, президент України Порошенко, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, держсекретар США Керрі, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Німецький уряд у Мюнхені представлятиме міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр.

"Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лайєн відкриє конференцію 12 лютого спільно із французьким колегою Жан-Ів ле Дріан. Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс і міністр закордонних справ Лоран Фабіус також виступлять на конференції", - зазначається у прес-релізі.

Президент Афганістану Ашраф Гані, генеральний секретар НАТО Столтенберг, президент Європарламенту Мартін Шульц, верховний представник ЄС Могеріні, голова Комітету із закордонних справ Національного народного конгресу Китаю Фу Їн також підтвердили свою участь у заході.

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Серед ключових тем MSC цього року: відповідь Європи на кризу біженців, війна у Сирії, майбутнє європейської безпеки.