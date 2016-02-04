Штайнмайєр закликав усі сторони на Донбасі виконувати мінські угоди та припинити бойові дії

Як йдеться у його заяві, розміщеній на сайті ОБСЄ, Штайнмаєр сьогодні висловив глибоке занепокоєння у зв'язку зі збільшенням порушень режиму припинення вогню на сході України.

Він закликав усі сторони на Донбасі повною мірою дотримуватися режиму припинення вогню та негайно припинити усі бойові дії.

Читайте такожШтайнмаєр: необхідно посилити кризовий інструментарій ОБСЄ, виходячи з уроків кризи в Україні

Зокрема, Штайнмаєр коментуючи щоденні звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про те, що останніми днями спостерігається значне погіршення безпекової ситуації у Донецькій області, що пов'язано із використанням важкого озброєння, наголосив: "Виконання (імплементація) Мінських угод є єдиним шляхом для просування вперед, і у зв'язку з цим стійкий режим припинення вогню є обов'язковим".

Німецький міністр, схвалюючи налаштованість спостерігачів СММ ОБСЄ продовжувати здійснювати спостереження на Донбасі, підкреслив, що місія повинна мати можливість виконувати свої обов'язки, передбачені її мандатом без обмежень.

"Спостерігачам повинна бути надана свобода пересування, і усі сторони повинні забезпечити їхню охорону і безпеку", - заявив Штайнмаєр.