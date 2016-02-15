Парубій відкинув розгляд завтра у Раді постанови про недовіру Кабміну Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після засідання робочої групи з питань вдосконалення законодавства на виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом безвізового режиму для України.

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"Завтра звіт буде. Завтра буде голосування - прийняти чи не прийняти звіт. Завтра постанова про недовіру, на яку збирають підписи, не може стояти навіть логічно і формально", - заявив Парубій.

"Завтра цього голосування не буде, завтра буде заслуховування звіту, дискусія. І потім тільки питання затвердження чи не затвердження звіту, що не несе ніяких наслідків за собою", - додав перший віце-спікер.