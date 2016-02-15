Раді пропонують відхилити звіт уряду і визнати його роботу незадовільною

У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови (№ 4063) про відхилення звіту Кабінету міністрів та визнання його діяльності незадовільною.

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Авторами документу виступила низка депутатів, серед яких - заступник голови депутатської фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафа Найєм, члени фракції Владислав Голуб, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Сергій Лещенко, Оксана Юринець, Олександр Черненко, представники фракції «Самопоміч» Олена Сотник, Ярослав Маркевич, Тарас Пастух, члени фракції «Батьківщина» Іван Крулько, Олексій Рябчин, Альона Шкрум, Вадим Івченко та позафракційний Дмитро Добродомов.

Наразі тексту проекту постанови на сайті немає.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Кабінет міністрів представить у Верховній Раді звіт щодо виконання Програми діяльності за минулий рік.

За словами голови ВР Володимира Гройсмана, звіт має розпочатися о 12.30 і триватиме близько 2,5 годин.