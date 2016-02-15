У Білій Церкві чатовий втік зі зброєю з військової частини, але був затриманий

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону, минулої ночі 22-річний солдат Н., виконуючи обов’язки чатового внутрішньої варти, в умовах особливого періоду, самовільно залишив військову частину та привласнив ввірену йому зброю - автомат АКС-74, багнет та набої до нього і намагався залишити територію Київщини.

«Близько 6:50 15 лютого під час проведення розшукових заходів утікача затримано в районі залізничного вокзалу міста Біла Церква Київської області, при цьому зброю, багнет та бойові набої вилучено», - йдеться у повідомленні.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 4 ст. 407 та ч. 3 ст. 410 КК України.

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Проводяться першочергові слідчі дії. Прокуратурою гарнізону готується клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.