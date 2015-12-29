Гройсман прогнозує, що Рада ухвалить закон про "партійне рабовласництво": "це абсолютно нормально"

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів.

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"Я вважаю, що це абсолютно нормально, коли політична сила, яка формує той чи інший список, може щодо нього приймати рішення і далі", - сказав Гройсман.

Він висловив думку, що "це може бути прийнято Верховною Радою України".

Як повідомляв УНІАН, лідери фракцій "БПП" Юрій Луценко, "Батьківщина" Юлія Тимошенко, "Народний фронт" Максим Бурбак, "Самопоміч" Олег Березюк та Радикальної партії Олег Ляшко зареєстрували у Верховній Раді законопроект про внесення змін у Закон "Про вибори народних депутатів України" (в частині виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку в багатомандатному окрузі) (№ 3700).

Проектом закону пропонується надати партіям право вносити зміни в списки кандидатів у народні депутати від партії після встановлення результатів виборів, шляхом виключення, прийнявши відповідне рішення на з'їзді партії.

Політики таі експерти піддали цей законопроект критиці. На їхню думку, виключення кандидатів з виборчих списків після оголошення результатів виборів дає можливість керівництву партій продавати місця в списках.