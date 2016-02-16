Житель Одещини намагався втекти до Придністров'я на даху вантажного поїзда
В Одеській області затримали чоловіка, який намагався проїхати на даху вантажного поїзда через державний кордон біля села Кучурган, що на придністровській ділянці україно-молдовського кордону.
Як повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, порушника, який намагався перетнути кордон на даху вантажного вагону, виявили 15 лютого прикордонники Білгород-Дністровського загону.
"При оформленні вантажного поїзда, який слідував з України в Молдову, прикордонники відділу "Кучурган" помітили невідомого, який ховався на даху одного з вагонів. На зауваження прикордонного наряду негайно спуститися на землю чоловік зреагував нецензурною лайкою і спробував сховатися", - наголошується в повідомленні.
Однак у результаті вжитих прикордонниками заходів він був затриманий.
Встановлено, що 33-річний житель Роздільнянського району Одеської області раніше судимий за розбій і згвалтування. Свій вчинок затриманий пояснив відсутністю дійсних документів для виїзду за кордон.
Згідно з чинним законодавством затриманий буде притягнутий до відповідальності за спробу порушення державного кордону. Проводиться подальша перевірка.