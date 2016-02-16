Житель Одещини намагався втекти до Придністров'я на даху вантажного поїзда

Як повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України, порушника, який намагався перетнути кордон на даху вантажного вагону, виявили 15 лютого прикордонники Білгород-Дністровського загону.

"При оформленні вантажного поїзда, який слідував з України в Молдову, прикордонники відділу "Кучурган" помітили невідомого, який ховався на даху одного з вагонів. На зауваження прикордонного наряду негайно спуститися на землю чоловік зреагував нецензурною лайкою і спробував сховатися", - наголошується в повідомленні.

Однак у результаті вжитих прикордонниками заходів він був затриманий.

Встановлено, що 33-річний житель Роздільнянського району Одеської області раніше судимий за розбій і згвалтування. Свій вчинок затриманий пояснив відсутністю дійсних документів для виїзду за кордон.

Згідно з чинним законодавством затриманий буде притягнутий до відповідальності за спробу порушення державного кордону. Проводиться подальша перевірка.