Ющенко і Саакашвілі відкрили пам'ятний знак біля турецького кордону

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ взяли участь в церемонії відкриття пам’ятного знаку «Дорога Грузії – дорога просвітництва святого Андрія Первозванного», який розташований на другому кілометрі автошляху Кваріті – Сарпі біля турецького кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО наголосив, що постать Андрія Первозванного – об’єднуюча для українського і грузинського народів. Він нагадав, що Андрій Первозванний проповідував і хрестив неофітів на території Грузії, а потім – і в Київській Русі.

В.ЮЩЕНКО привітав грузинський народ із відкриттям пам’ятника на шляху, яким ішов перший учень Христа.

Він також високо оцінив діяльність свого грузинського колеги М.СААКАШВІЛІ.

«Я переконаний, що ту політику, ту роботу, яку проводить в Грузії мій друг, це та політика, яка зближує наші держави, зближує наші народи», - сказав В.ЮЩЕНКО.