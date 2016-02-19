У Народному Фронті запевняють, що коаліція досі існує

Заяви лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко про те, що парламентська коаліція припинила своє існування і що нібито почався відлік часу для формування нової коаліції, не відповідають дійсності.

Про це в коментарі УНІАН повідомив перший заступник голови Регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник(Народний Фронт).

Він наголосив, що коаліція "Європейська Україна" продовжує свою роботу і налічує у своєму складі достатню кількість народних депутатів.

"Депутатська фракція Радикальної партії хоча свого часу робила політичну заяву про вихід із коаліції, однак, ніяких практичних дій на виконання цих заяв не здійснювала. Ніяких документів до Апарату Верховної Ради дана фракція не подавала", - сказав Павло Пинзеник.

"Коаліція "Європейська Україна" працює в конституційному складі і відсутні будь-які підстави стверджувати про припинення її діяльності", - наголосив заступник голови регламентного комітету.

Він також додав, що вихід фракцій "Батьківщина" та "Самопоміч" зі складу коаліції не відобразяться на її діяльності.

"Ми маємо достатньо голосів для прийняття необхідних для країни рішень", - резюмував Павло Пинзеник.