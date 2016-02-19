"Самопоміч" вимагає прийняти нові закони про вибори, парламент, уряд, партії та президента

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

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"Завдання наше ми бачимо — це подолання олігархічної квазіпартійної системи. Це, беззастережно, має бути новий закон про вибори на пропорційній системі з відкритими списками. Це має бути нова якість закону про політичні партії", - сказала Сироїд і додала, що партії не повинні бути "олігархічними проектами".

Крім того, вона відзначила необхідність ухвалення "нових рішень" щодо відповідальності і контрольних повноважень президента.

"Ми будемо готові пропонувати закон про президента, включно з процедурою імпічменту", - сказала Сироїд.

Також, за її словами, "Самопоміч" підготує новий закон про парламент для того, аби гарантувати усі його контрольні повноваження, і він би "міг здійснювати свої функції й вимагати відповідальності уряду".

За словами Сироїд, партія також підготує нову редакцію закону про Кабінет міністрів.

Крім того, "Самопоміч" збирається займатися, зокрема, контролем за доступом й управлінням природними ресурсами, а також за використанням коштів державного бюджету.

На запитання журналістів, чи цей план реалізуватиметься разом із "Батьківщиною", Сироїд сказала: "Це є програма "Самопомочі". Якщо будуть інші депутати інших фракцій, чи фракції, чи окремі депутати, які поділятимуть ці ідеї, ми будемо тільки раді співпрацювати з усіма".

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого фракція "Об’єднання "Самопоміч" заявила про вихід з коаліції. Того ж дня лідер фракції Олег Березюк заявив, що "Самопоміч" починає формувати "якісну опозицію".