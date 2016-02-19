"Самопоміч" вимагає прийняти нові закони про вибори, парламент, уряд, партії та президента

13:23, 19 лютого 2016
Політика
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Народний депутат від партії "Об’єднання "Самопоміч", віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що її фракція вважає за необхідне ухвалити нові закони про вибори, парламент, уряд, політичні партії та президента.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

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"Завдання наше ми бачимо — це подолання олігархічної квазіпартійної системи. Це, беззастережно, має бути новий закон про вибори на пропорційній системі з відкритими списками. Це має бути нова якість закону про політичні партії", - сказала Сироїд і додала, що партії не повинні бути "олігархічними проектами".

Крім того, вона відзначила необхідність ухвалення "нових рішень" щодо відповідальності і контрольних повноважень президента.

"Ми будемо готові пропонувати закон про президента, включно з процедурою імпічменту", - сказала Сироїд.

Також, за її словами, "Самопоміч" підготує новий закон про парламент для того, аби гарантувати усі його контрольні повноваження, і він би "міг здійснювати свої функції й вимагати відповідальності уряду".

За словами Сироїд, партія також підготує нову редакцію закону про Кабінет міністрів.

Крім того, "Самопоміч" збирається займатися, зокрема, контролем за доступом й управлінням природними ресурсами, а також за використанням коштів державного бюджету.

На запитання журналістів, чи цей план реалізуватиметься разом із "Батьківщиною", Сироїд сказала: "Це є програма "Самопомочі". Якщо будуть інші депутати інших фракцій, чи фракції, чи окремі депутати, які поділятимуть ці ідеї, ми будемо тільки раді співпрацювати з усіма".

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого фракція "Об’єднання "Самопоміч" заявила про вихід з коаліції. Того ж дня лідер фракції Олег Березюк заявив, що "Самопоміч" починає формувати "якісну опозицію".

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