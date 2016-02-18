"Самопоміч" передала в апарат Ради свої підписи про вихід з коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Березюк повідомив з трибуни парламенту.

"Фракція політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" відповідно до статті 83 Конституції України, заявляє про припинення своєї участі у правлячій коаліції в парламенті", - сказав депутат.

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Крім того, зазначив він, фракція заявляє про відкликання підписів народних депутатів-членів фракції "під угодою про коаліцію в парламенті цього скликання, зокрема, "Європейська Україна".

"І ми передаємо наші підписи під цією заявою в апарат Верховної Ради", - сказав Березюк.

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