"Самопоміч" передала в апарат Ради свої підписи про вихід з коаліції
19:49, 18 лютого 2016Політика
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Лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив про передачу підписів депутатів фракції про вихід з коаліції в апарат Верховної Ради.
"Самопоміч" передала в апарат ВР підписи про вихід з коаліції / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Березюк повідомив з трибуни парламенту.
"Фракція політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" відповідно до статті 83 Конституції України, заявляє про припинення своєї участі у правлячій коаліції в парламенті", - сказав депутат.
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Крім того, зазначив він, фракція заявляє про відкликання підписів народних депутатів-членів фракції "під угодою про коаліцію в парламенті цього скликання, зокрема, "Європейська Україна".
"І ми передаємо наші підписи під цією заявою в апарат Верховної Ради", - сказав Березюк.
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