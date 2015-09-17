Ляшко вимагає почати процедуру імпічменту Порошенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

“Я вимагаю від українського парламенту прийняти закон про імпічмент президента, про тимчасові слідчі комісії і почати процедуру імпічменту президента Порошенка за вчинення ним корупційних діянь, за вчинення ним злочинів у кабінеті президента України”, - сказав депутат.

Крім того, він зазначив, що вимагає від ГПУ та Антикорупційного бюро порушити кримінальну справу проти Порошенка. “Я готовий виступати, свідчити в суді”, - додав парламентар.

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