Єврокомісія: українські політики мають зосередитись на реформах

Про це у понеділок, 22 лютого, заявили в Європейській Комісії, коментуючи фактичний розпад коаліції у Верховній Раді, передає Deutsche Welle.

"Ми віримо, що в такий критичний момент суттєво важливо, щоб політичні лідери країни зберігали зосередженість на роботі у напрямку реформ", - цитує агенція Reuters речницю Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого фракція "Самопоміч" оголосила про вихід з коаліції та перехід в опозицію. Таке рішення стало відповіддю на провальне голосування в парламенті щодо вотуму недовіри урядові Арсенія Яценюка. Днем раніше про свій вихід з коаліції заявила фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".