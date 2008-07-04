Тимошенко у підготовці до Євро-2012 бачить лише один критичний об'єкт

Усі проблемні питання щодо реконструкції НСК «Олімпійський» мають бути вирішені до вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, коментуючи вчорашню зустріч з президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ.

«Для підготовки до Євро-2012 є єдиний критичний об`єкт – це НСК «Олімпійський» – центральний стадіон Києва», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО

«Я думаю, що на початку вересня ми зможемо дати звіт, показати роботу, і УЄФА буде задоволена результатом», - зазначила прем`єр, висловивши переконання в тому, що підготовка до Євро-2012 пройде успішно.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ заявив, що компанія Archasia Design Group Limited не реконструюватиме Національний спортивний комплекс «Олімпійський» у Києві.

Згідно з інформацією Р.КАРАНДЄЄВА, у Мінсім’ї надійшов протест Генеральної прокуратури з вимогами скасувати рішення журі конкурсу з визначення найкращої проектної пропозиції з реконструкції НСК «Олімпійський» від 8 квітня в 2008 р. в частині допуску до участі в конкурсі і надання можливості презентації проектної пропозиції тайванській компанії Archasia Design Group Limited, що суперечить законодавству.

Р.КАРАНДЄЄВ повідомив, що для визначення компанії, яка реконструюватиме НСК «Олімпійський», проводитиметься повторне голосування журі.

Р.КАРАНДЄЄВ також зазначив, що вже відбулося засідання тимчасової робочої групи, на якому вирішено до 26 червня провести засідання журі конкурсу з метою реагування на виявлені Генпрокуратурою порушення, і призначити дату проведення повторного голосування. Він зазначив, що повторний конкурс не проводитимуть.

17 червня Міністерство України у справах сім`ї, молоді і спорту заявило про можливість зриву переговорів про реконструкцію НСК “Олімпійський” з вини тайванської компанії Аrсhasia Design Group, яка виграла відповідний конкурс.

18 червня компанія Аrсhasia Design Group заявила, що звинувачення Мінсім’ї в неспроможності компанії реконструювати стадіон є безпідставним.

26 червня, представник тайванської компанії, адвокат юридичної фірми «Василь Кисіль і партнери» Віктор ПРОРОК повідомив, що Archasia Design Group Limited, яка перемогла в конкурсі на проведення реконструкції НСК «Олімпійський», не виключає варіанту із судовим розглядом ситуації навколо стадіону.

Також 26 червня 2008 року відбулося засідання журі конкурсу з визначення найкращої проектної пропозиції, що стосується реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», проте остаточного рішення прийнято не було.

За словами міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Юрія ПАВЛЕНКА, в роботі журі оголошена перерва.

3 липня будівельна компанія ВАТ «Мостобуд» розпочала роботи з реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», необхідні для проведення в Києві чемпіонату Європи по футболу Євро-2012.