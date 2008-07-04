Василь Горбаль подав до суду на "Українську правду"

ВАТ Акціонерний банк «Укргазбанк» подав позов до Печерського районного суду проти журналіста Вахтанга Кіпіані та головного редактора «Української правди» Олени Притули про захист ділової репутації, спростування недостовірної інформації та відшкодування моральної шкоди. Цю інформацію, опубліковану в блозі Вахтанга Кіпіані, підтвердила Олена Притула.

За її словами, поки що відповідачам не відомі позовні вимоги та суть позову, оскільки сьогодні запрошення на розгляд справи надійшло лише до одного з відповідачів – Вахтанга Кіпіані.

Олена Притула припускає, що цей позов є реакцією на публікацію «Української правди» «Як вкрали великого українця», автором якої є Вахтанг Кіпіані. В матеріалі згадується почесний президент «Укргазбанку» Василь Горбаль (цитуємо): «Режисер Станіславський відпочиває, коли народний депутат України Табачник на гроші кандидата в мери Горбаля відправляє сотні тисяч смс… За словами співробітника штаба, застосовано дуже просту технологію – "Укргазбанк" виділив 550 тисяч гривень і по базі даних клієнтів і від їхнього імені, і, звісно, без їхньої згоди згенерували через комп`ютер рівно стільки "голосів", скільки було заплановано».

«Ми цілком упевнені у своїх джерелах, – зазначає пані Притула, – Але, гадаю, це якраз той випадок, коли ми не можемо їх розкривати. Ми зараз розмірковуємо з Вахтангом, яким чином вибудувати стратегію захисту. Якщо ми отримаємо позов, то будемо думати, яким чином будувати захист». Серед адвокатів, які можуть представляти «Українську правду», Олена Притула назвала Наталію Яковенко, яка представляла інтереси видання у справах за позовом Олександра Мороза, та юристів ІМІ, чию кваліфікацію у провадженні медійних позовів оцінила досить високо.

Тим часом голова прес-служби «Укргазбанку» Володимир Леонов підтвердив інформацію про судовий позов, предметом якого є стаття Вахтанга Кіпіані «Як вкрали великого українця». «Тут питання стосуються репутації банку», – зауважив він. Відповідно, позивач вимагає вибачення та компенсацію моральної шкоди на суму 1 грн. За його словами, інтереси банку представлятиме «відома адвокатська контора», яка саме – пан Леонов не уточнив.

Судове засідання у цій справі має відбутися 24 липня. Вестиме справу суддя Максим Оніщук. Інший відповідач у цій справі – Вахтанг Кіпіані – поки не доступний до коментарів.

«Телекритика»