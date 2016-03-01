Чубаров: ЄС і США просили не провокувати Росію під час анексії Криму

Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.

"Я цілими днями був на зв'язку з відповідними послами європейських країн, США. І завжди було прохання: не дайте спровокувати російських військових на більш рішучі дії. Пройде деякий час, ми обов'язково знайдемо рішення. Не дайте себе спровокувати - це був головний і єдиний меседж наших західних партнерів, зокрема, до мене", - сказав голова Меджлісу.

За словами Чубарова, оприлюднена стенограма засідання РНБО України по Криму не здивувала його.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили ряд економічних санкцій проти РФ.