Чубаров: ЄС і США просили не провокувати Росію під час анексії Криму
В ході анексії Криму в 2014 році посли європейських країн і США неодноразово просили голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова не провокувати російських військових на активні дії.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.
"Я цілими днями був на зв'язку з відповідними послами європейських країн, США. І завжди було прохання: не дайте спровокувати російських військових на більш рішучі дії. Пройде деякий час, ми обов'язково знайдемо рішення. Не дайте себе спровокувати - це був головний і єдиний меседж наших західних партнерів, зокрема, до мене", - сказав голова Меджлісу.
За словами Чубарова, оприлюднена стенограма засідання РНБО України по Криму не здивувала його.
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