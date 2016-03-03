У МЗС відреагували на пропозицію місії ООН визнати документи "ДНР" і "ЛНР"

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС щодо 13-ї доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини за результатами роботи місії ООН з прав людини (ММПЛ) в Україні з 15 листопада 2015 року по 15 лютого 2016 року.

«Категорично не погоджуємось із наявними у доповіді закликами до легітимізації документів, виданих незаконними окупаційними самопроголошеними «органами» АРК та окремих районів Донецької і Луганської областей України, а також до будь-якої співпраці уряду України з ними», - наголошується у коментарі.

Крім того, в МЗС вважають, що більш активне використання інформації, отриманої під час зустрічей представників ММПЛ з безпосередніми учасниками «громадянської блокади Криму», дозволило б експертам місії об’єктивніше оцінити та віддзеркалити її справжні причини та перебіг.

Водночас в МЗС поділяють висновок авторів доповіді щодо актуальності Мінських домовленостей та важливості їх імплементації для припинення масових порушень прав людини.

«Вважаємо, що Місія має бути більш чіткою та об’єктивною у визначенні реальних причин, ступеня відповідальності за такі порушення та справжньої ролі Російської Федерації, триваюча військова агресія якої з усією очевидністю і є першопричиною цього ганебного явища», - зазначається у коментарі.

В МЗС також наголосили, що доповідь УВКПЛ вкотре підтвердила масштабні злочини, що вчиняються проти українських громадян окупаційною російською владою у Криму та російськими військовими і їх поплічниками на Донбасі.

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Нагадується, що сьогодні, 3 березня, Управління верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило 13-ту доповідь щодо ситуації з дотриманням прав людини в Україні.

«Протягом звітного періоду, незважаючи на скорочення військових дій, збройний конфлікт на Донбасі продовжує суттєво впливати на людей, що там проживають, і на реалізацію ними всіх прав людини», - говориться в документі.

Крім того, відзначається, що відсутність ефективного контролю з боку уряду України на значних ділянках кордону з РФ (в деяких районах Донецької та Луганської областей) спричиняє притік боєприпасів, озброєння і військових з Росії на території, що знаходяться під контролем незаконних збройних угруповань.

Моніторингова місія ООН також підтверджує свідчення ОБСЄ про щоденний перетин неконтрольованої частини кордону з Росією чоловіками й жінками у військовій формі.

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Спостерігачі місії висловлюють занепокоєння у зв’язка зі зростанням останнім часом ризиків відновлення бойових дій в регіоні. Тактика незаконних збройних формувань, що полягає у дедалі більшому зануренні у житлові райони, несе загрозу в першу чергу незахищеному мирному населенню.

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Як повідомляв УНІАН, у звіті Моніторингова місія ООН з прав людини рекомендувала українській владі розробити процедуру визнання актів цивільного стану (свідоцтв про народження, смерть і шлюб), виданих громадянам на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.