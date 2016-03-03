В ООН порадили Україні визнати видані "ЛНР" і "ДНР" свідоцтва про народження, смерть і шлюб

Про це йдеться у 13-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що була презентована сьогодні у Києві. Доповідь охоплює період з 16 листопада 2015 року по 15 лютого 2016 року.

Також пропонується розробити правовий механізм для того, щоб цивільні особи, власність яких була зруйнована, розграбована або вилучена у воєнних цілях, могли вимагати та отримувати відшкодування та компенсацію.

Крім того, експерти ООН закликають українську владу не відключати водо- чи електропостачання жителям тимчасово окупованих територій з метою економічного чи політичного тиску.

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Місія ООН закликає усі сторони бойових дій у Донецькій та Луганській областях дотримуватися режиму «повної тиші» вздовж лінії зіткнення та невідкладно звільнити всіх осіб, які незаконно утримуються під вартою.

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Крім того, місія ООН звертається до окупаційної влади Криму та Російської Федерації щодо надання доступу на півострів представникам Управління верховного комісара ООН з прав людини та інших міжнародних організацій.

Також Моніторингова місія ООН з прав людини закликає їх не забороняти діяльність Меджлісу кримськотатарського народу та припинити переслідування його членів.

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Крім того, у доповіді пропонується припинити «практику перевезення українських громадян, арештованих у Криму, на територію Російської Федерації, оскільки це порушує Резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї ООН».

У документі зазначено, що більшість рекомендацій, наведених у попередніх доповідях місії, не виконано, тому вони залишаються актуальними.