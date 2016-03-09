Гройсман розглядається як альтернатива Яресько на пост прем'єр-міністра - Financial Times

Про це пише Новое время з посиланням на видання Financial Times.

У публікації сказано, що Яресько отримала пропозицію очолити уряд більше ніж 10 днів тому від представників президента Петра Порошенка й чинного прем'єра Арсенія Яценюка.

Їй запропонували підтримку у Верховній Раді з боку Блоку Петра Порошенка та Народного Фронту, сказали виданню особи, знайомі з перебігом переговорів.

За даними FT, минулого тижня Яресько вже займалася підбором кадрів у свій майбутній Кабмін і складанням програми його діяльності.

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Проте, сказано в статті, переговори зайшли в глухий кут наприкінці минулого тижня, тому Порошенко і Яценюк почали розглядати альтернативний план - кандидатуру Гройсмана.

FT підкреслює, що Яресько високо оцінюють інвестори і міжнародні партнери України, які розглядають технократичний уряд з нею на чолі як найкращу гарантію продовження структурних реформ і боротьби з корупцією.

Кабмін на чолі з Гройсманом вони вважають слабшим у плані витримки тиску з боку потужних корпоративних інтересів, в тому числі олігархів, а також Порошенка.

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До того ж, як стверджують джерела видання, Яресько навряд чи погодиться працювати в уряді Гройсмана, що поставить під загрозу підтримку від кредиторів, зокрема Міжнародного валютного фонду.

"Третім сценарієм" FT називає дострокові вибори до Ради, але зазначає, що він малоймовірний: волевиявлення відбудеться не раніше осені - це прирікає Україну на шість місяців політичної невизначеності та підриває зусилля з проведення реформ.

Крім того, політичні інсайдери розповіли виданню, що Порошенко і Яценюк хочуть уникнути дострокових виборів після різкого падіння підтримки їх особисто та їхніх партій зокрема. Вони остерігаються, що достатньо багато голосів отримають лідер Батьківщини Юлія Тимошенко та голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація, що чинний міністр фінансів Наталія Яресько попередньо погодилася очолити уряд. Повідомлялося, що опоненти нинішнього прем'єра готові вже цього тижня, орієнтовно 9-10 березня, ініціювати позачергове засідання парламенту, під час якого за планом Яценюк погодиться добровільно піти у відставку.