Тарасюк назвав ймовірну дату референдуму щодо НАТО

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що референдум з питання вступу України до НАТО може відбутися не раніше 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив в інтерв`ю журналістам.

«На мій погляд, це може бути не раніше 2008 року», - сказав він.

На переконання Б.ТАРАСЮКА, референдум має відбутися тоді, коли будуть виконані всі необхідні процедури – участь України у Плані дій щодо членства в НАТО, інформування суспільства щодо відносин з НАТО і коли суспільство буде готове до такого референдуму.

Міністр також відзначив, що процес формування нового уряду в Україні певною мірою сповільнив процес розвитку відносин України з НАТО і динаміку, яку вдалося досягти впродовж минулого року.

Б.ТАРАСЮК наголосив, що питання про приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО не втратило своєї актуальності. За його словами, про це йтиметься під час візиту прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя і зустрічі з керівництвом НАТО в середині вересня. При цьому міністр зазначив, що зарано ставити питання про членство України в НАТО в цьому чи наступному році.