Гройсман переконаний у можливості за кілька місяців досягти прогресу в реформуванні ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рада".

Спікер нагадав, що напередодні український парламент затвердив рекомендації Європейського парламенту щодо внутрішньої реформи Верховної Ради. "Скільки б ми виборів не проводили, але якщо ми не змінимо систему на кшталт європейської системи парламентаризму, нічого не буде змінюватися", - заявив він.

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За словами Гройсмана, відповідні 52 рекомендації після їх впровадження дадуть можливість будувати якісний законодавчий процес за кращими стандартами європейського парламентаризму.

"Є попереднє рішення наших європейських партнерів про те, що буде окрема місія, яка буде допомагати нам, спільно з нашими колегами, народними депутатами, впроваджувати ці зміни. Я переконаний у тому, що за декілька місяців можливо досягти значного прогресу щодо реформування українського парламенту", - сказав голова ВР.

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Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі з 29 лютого по 2 березня відбувся "Український тиждень". Тоді Пет Кокс, який очолює місію Європарламенту з реформування ВР, представив звіт із низкою рекомендацій, які дозволять покращити роботу парламенту України.

15 березня Верховна Рада своєю постановою схвалила ці рекомендації.