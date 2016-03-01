Європарламент і ВР схвалили рекомендації Кокса із вдосконалення роботи українського парламенту

Європейський парламент та Верховна Рада України схвалили рекомендації, які містяться у плані екс-президента ЄП Пета Кокса, спрямовані на модернізацію українського законодавчого органу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві президента Європарламенту Мартіна Шульця та голови ВР Володимира Гройсмана, яка була розповсюджена сьогодні у Брюсселі в рамках "Українського тижня" в ЄП.

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"У ході сьогоднішньої безпрецедентної спільної зустрічі лідерів політичних груп двох парламентів ми схвалили рекомендації, які містяться в доповіді місії з оцінки потреб, очолюваної екс-президентом Європарламенту Петом Коксом, що забезпечать амбітну дорожню карту реформ та перетворення українського парламенту", - зазначається в заяві.

Керівники двох парламентів зазначили, що ця доповідь містить конкретні пропозиції щодо поліпшення якості законодавчого процесу, його ефективності і прозорості.

"Ми також висловили спільну рішучість для здійснення системних реформ в Україні, підкреслили непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету і важливість національної єдності та політичного консенсусу всіх політичних сил в Україні у цей складний політичний період", - заявили Шульц та Гройсман.

Вони висловили сподівання, що процес реформування Верховної Ради "об'єднає більшість та опозицію для спільної мети - підвищення авторитету парламенту в очах суспільства і перетворення його на справжній кістяк української демократії".

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В заяві також вказано, що Європейський парламент вітає у Брюсселі делегацію керівництва Верховної Ради України. «"Український тиждень", який триває у ці дні в Європарламенті, свідчить про подальшу рішучу солідарність між нашими відповідними палатами, дотримуючись історичної синхронної ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС 16 вересня 2014 року і спільного Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного нами в Києві 3 липня 2015 року", - зазначили політичні лідери.

Як повідомляв УНІАН, Кокс, який очолює місію Європарламенту з реформування ВР, 29 лютого у Брюсселі представив звіт із низкою рекомендацій, які дозволять покращити роботу парламенту. Загалом рекомендації покликані, зокрема, оптимізувати процес прийняття законів, поліпшити комунікацію між Кабміном та парламентом, скоротити кількість комітетів ВР.