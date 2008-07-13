Тимошенко: пам‘ятаєте, у СРСР був "рибний день"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали працівників рибного господарства із професійним святом – Днем рибалки.

“Ваша щоденна наполеглива праця є запорукою того, щоб потреби українців дедалі повніше забезпечувалися такою важливою харчовою продукцією, як риба та приготовлені з неї страви. Водночас на вас покладено відповідальне завдання зі збереження водних живих ресурсів країни та їх дбайливого відтворення”, - зазначається у привітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, працівники рибного господарства докладуть усіх зусиль задля зміцнення економіки держави та задоволення попиту споживачів.

Президент побажав їх міцного здоров`я, щастя, добробуту та рибацької удачі.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла працівникам рибного господарства вжити заходів для розвитку галузі.

“Пам‘ятаєте, колись в Радянському Союзі був обов‘язковий рибний день. Так і я хочу ввести в меню роботи високопосадовців щось подібне. Тобто, буду в обов‘язковому порядку питати в них в цей день про те, що вони роблять для розвитку рибного господарства, для людей, які, як і можновладці, теж хочуть мати у своєму раціоні червону рибу та ікру. Робитиму сама все необхідне для розвитку цієї галузі і питатиму з міністрів про те, як вони створюють Вам гідні мови праці, дають достойну зарплату та впевненість у майбутньому”, - зазначила прем’єр.

Вона також побажала працівникам рибного господарства щастя, здоров’я і справжнього прориву у розвитку галузі.