В Європі розглянуть прогрес України щодо безвізового режиму

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський заявляє, що Європейська Рада та Європейський парламент у першому півріччі цього року розглядатимуть прогрес України щодо виконання необхідних вимог для запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Томбінський сказав журналістам.

Томбінський зазначив, що стосовно лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом треба говорити про тверді факти.

"Те, що було зроблено за останній час українським парламентом - це вичерпує ті зобов'язання, які були записані між Україною та Європейським Союзом. Зараз це буде враховано в процедурах Європейського Союзу", - сказав Томбінський.

"Можна тільки сказати, що це погано, що ці всі останні елементи того процесу (з виконання Україною Плану дій з візової лібералізації - УНІАН) були зроблені так пізно, бо якби вони були зроблені вже в минулому році, тоді ми були би сьогодні в іншій ситуації... Про дати я не буду спекулювати, бо це зараз в руках Європейської комісії, Європейського парламенту і Європейської Ради", - наголосив Томбінський.

При цьому посол зауважив, що зараз у світі відбувається багато подій, через які змінюється порядок денний Європейського Союзу. "Це нам показує, що в політиці час, це дуже важливий фактор", - сказав дипломат, знову наголосивши, що Україні краще було би вчасно робити необхідні кроки з візової лібералізації ще у минулому році.

"Але у Європейського Союзу є зобов'язання, що ми підемо шляхом безвізового режиму. Для того потрібно почекати на рішення, яке ,на мою думку, Європейська Рада, Європейський парламент будуть обговорювати у першому півріччі цього року", - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер наголосив, що Єврокомісія у квітні готова внести пропозицію щодо візової лібералізації з Україною.