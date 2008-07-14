Ющенко нагородив орденом митрополита Рівненського і Острозького
09:50, 14 липня 2008Політика
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Указ - на сайті Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня митрополита Рівненського і Острозького, керуючого Рівненською єпархією Української православної церкви Київського патріархату Євсевія (Віталія ПОЛІТИЛА).
Текст відповідного указу № 634/2008 від 10 липня 2008 року розміщений на офіційному сайті глави держави.
Митрополита Рівненського і Острозького Євсевія нагороджено за багаторічну плідну релігійну діяльність та з нагоди 80-річчя від дня народження.
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