Ющенко нагородив орденом митрополита Рівненського і Острозького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня митрополита Рівненського і Острозького, керуючого Рівненською єпархією Української православної церкви Київського патріархату Євсевія (Віталія ПОЛІТИЛА).

Текст відповідного указу № 634/2008 від 10 липня 2008 року розміщений на офіційному сайті глави держави.

Митрополита Рівненського і Острозького Євсевія нагороджено за багаторічну плідну релігійну діяльність та з нагоди 80-річчя від дня народження.