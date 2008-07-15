Голова Федерації профспілок вирішив втекти з "небезпечної" посади

14 липня 2008 року голова Федерації профспілок України Олександр ЮРКІН у зв’язку з ситуацією, що склалася у Федерації профспілок України, подав Раді ФПУ заяву про звільнення із займаної посади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації профспілок України.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня голова Федерації профспілок України О.ЮРКІН заявив про цілеспрямовану кампанію рейдерського захоплення ФПУ. Того ж дня він звернувся до Президії Федерації профспілок України з проханням про призупинення своїх повноважень у зв’язку з ситуацією, що склалася довкола діяльності профоб’єднання.

8 липня під час отримання хабара у сумі 50 тис. дол. працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві та Антикорупційного бюро ГУБОЗ МВС України затримали заступника голови Федерації професійних спілок України. За словами заступника начальника УБОЗ ГУМВС України в Києві Юрія МОРОЗА, ці кошти посадовець вимагав та отримав від громадянина Італії, керівника будівельної фірми за надання переваг в отриманні інвестиційного договору на реконструкцію санаторію «Верховина» у Закарпатській області. За даним фактом слідчим відділом прокуратури Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання хабара в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Як очікується, 17 липня буде проведено засідання ради ФПУ.